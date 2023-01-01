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Mattermost

Mattermost

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Веб-сайт: mattermost.com

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Mattermost — это автономный онлайн-чат с открытым исходным кодом, функциями обмена файлами, поиска и интеграции. Он разработан как внутренний чат для организаций и компаний и в основном позиционирует себя как альтернативу Slack и Microsoft Teams с открытым исходным кодом.

Веб-сайт: mattermost.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mattermost, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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