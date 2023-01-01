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Slack

Slack

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Веб-сайт: slack.com

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Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.

Веб-сайт: slack.com

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