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Twist

Twist

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Веб-сайт: twist.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.

Веб-сайт: twist.com

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