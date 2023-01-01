Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.

Веб-сайт: twist.com

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