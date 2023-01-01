Google Chat — это коммуникационное программное обеспечение, разработанное Google для команд, которое предоставляет прямые сообщения и групповые чаты, аналогично конкурентам Slack и Microsoft Teams, а также функцию группового обмена сообщениями, которая позволяет обмениваться контентом G Drive (Google Docs, Google Sheets, Google Slides). ). Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Meet). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года. Текущая версия предназначена только для клиентов G Suite и имеет идентичные функции во всех пакетах, за исключением отсутствия сохранения данных в Vault в базовом пакете.

Веб-сайт: workspace.google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Chat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.