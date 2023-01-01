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Google Podcasts

Google Podcasts

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Веб-сайт: podcasts.google.com

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Google Podcasts — это приложение для подкастов, разработанное Google и выпущенное 18 июня 2018 года для устройств Android. В сентябре 2018 года в Google Podcasts была добавлена ​​поддержка Google Cast. На Google I/O 2019 Google анонсировала веб-версию Google Podcasts для iOS, Android и Windows. Версия для iOS выпущена в марте 2020 года. В ноябре 2019 года приложение было обновлено с использованием собственного языка дизайна Google Material Design.

Веб-сайт: podcasts.google.com

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