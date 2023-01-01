Google Play, ранее известный как Android Market, — это служба цифрового распространения, управляемая и разрабатываемая Google. Он служит официальным магазином приложений для устройств, работающих на операционной системе Android, сертифицированной Google, что позволяет пользователям просматривать и загружать приложения, разработанные с помощью пакета разработки программного обеспечения Android (SDK) и опубликованные через Google. Google Play также служит магазином цифровых мультимедиа, предлагающим музыку, книги, фильмы и телепрограммы. Ранее компания предлагала для покупки аппаратные устройства Google до открытия отдельного интернет-магазина оборудования Google Store 11 марта 2015 года, а также предлагала новостные публикации и журналы до обновления Google News 15 мая 2018 года. Приложения доступны через Google Play бесплатно или за дополнительную плату. Их можно загрузить непосредственно на устройство Android через фирменное мобильное приложение Play Store или развернув приложение на устройстве с сайта Google Play. Приложения, использующие аппаратные возможности устройства, могут быть ориентированы на пользователей устройств с определенными аппаратными компонентами, такими как датчик движения (для игр, зависящих от движения) или фронтальная камера (для онлайн-видеовызовов). В 2016 году в магазине Google Play было загружено более 82 миллиардов приложений, а в 2017 году было опубликовано более 3,5 миллионов приложений. Он стал предметом множества проблем, связанных с безопасностью, когда вредоносное программное обеспечение одобрялось, загружалось в магазин и загружалось пользователями. , с различной степенью тяжести. Google Play был запущен 6 марта 2012 года, объединив Android Market, Google Music и магазин электронных книг Google под одним брендом, что ознаменовало сдвиг в стратегии цифрового распространения Google. В Google Play включены следующие сервисы: Google Play Книги, Google Play Игры, Google Play Фильмы и ТВ и Google Play Музыка, а также ранее Google Play Пресса, а затем они были полностью исключены из Google Play в ноябре 2018 года. После ребрендинга Google провела постепенно расширяла географическую поддержку каждого из сервисов.

Веб-сайт: play.google.com

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