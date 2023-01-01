YouTube Music — это сервис потоковой передачи музыки, разработанный YouTube, дочерней компанией Google; он предоставляет индивидуальный интерфейс для сервиса, ориентированный на потоковую передачу музыки, позволяя пользователям просматривать песни и музыкальные клипы на YouTube на основе жанров, плейлистов и рекомендаций. Сервис также предлагает премиум-уровень, который обеспечивает воспроизведение без рекламы, фоновое воспроизведение только аудио и загрузку песен для автономного воспроизведения. Эти преимущества подписки также предлагаются подписчикам Google Play Music и YouTube Premium. В конечном итоге этот сервис заменит Google Play Music в качестве основного бренда Google для потоковой передачи и покупки музыки.

Веб-сайт: youtube.com

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