WebCatalog
Boomplay

Boomplay

boomplay.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Boomplay — это дом музыки, где собрано более 60 миллионов песен разных жанров от ваших любимых исполнителей. Слушайте и загружайте популярные песни, новые релизы, альбомы и тщательно подобранные плейлисты на Boomplay бесплатно и воспроизводите их офлайн без передачи данных!

Веб-сайт: boomplay.com

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