WebCatalog
Chosic

Chosic

chosic.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя новую музыку и песни с помощью наших бесплатных инструментов. Найдите похожие песни и исполнителей. Исследуйте музыкальные жанры и открывайте для себя новые жанры.

Веб-сайт: chosic.com

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