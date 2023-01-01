BeatStars — это БЕСПЛАТНАЯ платформа для потоковой передачи музыки и лицензирования битов, предназначенная для записывающихся исполнителей и авторов песен, позволяющая им находить производственную музыку для записи и написания текстов. Артисты могут приобретать и загружать высококачественные студийные файлы для следующей записи и публиковать готовые песни на Apple Music, Spotify, Amazon Music и других платформах. Приложение BeatStars является продолжением новаторского музыкального онлайн-сообщества BeatStars.com, насчитывающего более 2,5 миллионов зарегистрированных пользователей.

Веб-сайт: beatstars.com

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