WebCatalog
BeatStars

BeatStars

beatstars.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BeatStars — это БЕСПЛАТНАЯ платформа для потоковой передачи музыки и лицензирования битов, предназначенная для записывающихся исполнителей и авторов песен, позволяющая им находить производственную музыку для записи и написания текстов. Артисты могут приобретать и загружать высококачественные студийные файлы для следующей записи и публиковать готовые песни на Apple Music, Spotify, Amazon Music и других платформах. Приложение BeatStars является продолжением новаторского музыкального онлайн-сообщества BeatStars.com, насчитывающего более 2,5 миллионов зарегистрированных пользователей.

Веб-сайт: beatstars.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BeatStars, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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