WebCatalog
WhoSampled

WhoSampled

whosampled.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя музыку с помощью сэмплов, каверов и ремиксов. Погрузитесь глубже в музыку, исследуя прямые связи между песнями и исполнителями.

Веб-сайт: whosampled.com

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