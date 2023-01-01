Wynk Music — приложение для потоковой передачи и загрузки музыки на любой вкус! От Рахмана до Рианны, в нем более 2,8 миллиона песен индийской и международной музыки. Слушайте и загружайте песни в приложении Wynk Music и открывайте для себя музыку из его огромной библиотеки, охватывающей множество жанров, включая Болливуд, поп, рок, бхангра, преданность, бхаджаны, веселье, грусть, романтика, вечеринки, расслабление, любовь и старое ретро. Кроме того, вы получите доступ к музыке на региональных языках, таких как пенджаби, бходжпури, раджастани, маратхи, бенгали, каннада, гуджарати, тамильский, телугу, малаялам и на всех других языках Южной Индии. Одним словом, у нас есть музыка на любой вкус! Наслаждайтесь неограниченным количеством музыки из огромного разнообразия плейлистов, созданных специально для вас, или создайте свой собственный плейлист. Для тех, кто любит просто расслабиться и слушать музыку, у нас есть радиостанции на выбор. Порадуйте своих собеседников с помощью Airtel Hellotunes! Попрощайтесь со старой школой «Ring-Ring» и установите свои любимые песни в качестве Hellotune на Wynk абсолютно БЕСПЛАТНО!

Веб-сайт: wynk.in

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