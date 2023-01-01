Pandora — американский сервис потоковой передачи музыки на основе подписки, принадлежащий Sirius XM Holdings. Базирующийся в Окленде, штат Калифорния, сервис фокусируется на рекомендациях, основанных на «Проекте музыкального генома» — средстве классификации отдельных песен по музыкальным особенностям. Первоначально услуга была запущена на потребительском рынке как служба интернет-радио, которая создавала персонализированные каналы на основе этих характеристик и песен, которые нравились пользователю; эта услуга доступна на уровне с рекламной поддержкой и в версии на основе подписки. В 2017 году сервис запустил Pandora Premium — версию сервиса по требованию, более соответствующую современным конкурентам. Компания была основана в 2000 году как Savage Beast Technologies и первоначально задумывалась как B2B-компания, лицензирующая проект Music Genome Project розничным продавцам в качестве рекомендательной платформы. В 2005 году компания переключила свое внимание на потребительский рынок, запустив Pandora как продукт для интернет-радио. Pandora — это бесплатный сервис; основные функции бесплатны с рекламой или ограничениями, а дополнительные функции, такие как улучшенное качество потоковой передачи, загрузка музыки и автономные каналы, предлагаются по платной подписке. В 2019 году у Pandora было около 63,5 миллиона активных пользователей в месяц и 6,2 миллиона подписчиков. В феврале 2019 года Sirius XM Holdings приобрела Pandora за акции на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Веб-сайт: pandora.com

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