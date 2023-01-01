Альтернативы - Pandora
Spotify
open.spotify.com
Spotify — это цифровой музыкальный сервис, который дает вам доступ к миллионам песен.
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music — это сервис потоковой передачи музыки, разработанный YouTube, дочерней компанией Google; он предоставляет индивидуальный интерфейс для сервиса, ориентированный на потоковую передачу музыки, позволяя пользователям просматривать песни и музыкальные клипы на YouTube на основе жанров, пле...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud — это онлайн-платформа для распространения аудио и веб-сайт для обмена музыкой, базирующийся в Берлине, Германия, который позволяет пользователям загружать, продвигать и делиться аудио. SoundCloud, основанный в 2007 году Александром Люнгом и Эриком Уолфорсом, превратился в один из крупней...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music — это служба потоковой передачи музыки и видео, разработанная Apple Inc. Пользователи выбирают музыку для потоковой передачи на свое устройство по требованию или могут слушать существующие плейлисты. В сервис также входят интернет-радиостанции Apple Music 1, Apple Music Hits и Apple Musi...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (ранее Amazon MP3) — это платформа потоковой передачи музыки и музыкальный онлайн-магазин, управляемый Amazon. Запущенный в публичной бета-версии 25 сентября 2007 г., в январе 2008 г. он стал первым музыкальным магазином, продающим музыку без управления цифровыми правами (DRM) от четыре...
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music — приложение для потоковой передачи и загрузки музыки на любой вкус! От Рахмана до Рианны, в нем более 2,8 миллиона песен индийской и международной музыки. Слушайте и загружайте песни в приложении Wynk Music и открывайте для себя музыку из его огромной библиотеки, охватывающей множество ж...
TuneIn
tunein.com
TuneIn — американская служба потокового аудио, предоставляющая прямые трансляции новостей, радио, спорта, музыки и подкастов более чем 60 миллионам активных пользователей в месяц. По состоянию на 2019 год у TuneIn более 75 миллионов активных пользователей в месяц. TuneIn управляется компанией TuneI...
TIDAL
tidal.com
Вы можете попробовать TIDAL прямо в своем веб-браузере. Наслаждайтесь более чем 35 миллионами песен в высоком качестве звука, музыкальными клипами высокой четкости и тщательно подобранными редакционными статьями. Для воспроизведения без потерь мы рекомендуем использовать Google Chrome.
Apple Music Beta
music.apple.com
Наполните свой мир песнями, альбомами и исполнителями, которые определяют вас. Получите неограниченный доступ к миллионам треков, тщательно подобранным плейлистам и оригинальному контенту от исполнителей, которых вы знаете и любите. Наслаждайтесь звуком без потерь и слушайте звук вокруг себя с помощ...
Deezer
deezer.com
Вы приносите страсть, мы приносим музыку! Получите доступ к более чем 56 миллионам треков в любое время и в любом месте!
Gaana
gaana.com
Gaana.com — слушайте и скачивайте последние песни в формате MP3 онлайн. Загрузите новые или старые песни на хинди, песни из Болливуда, песни на английском языке* и многое другое на Gaana+ и играйте офлайн. Создавайте, делитесь и слушайте плейлисты потоковой музыки бесплатно.
JioSaavn
jiosaavn.com
Слушайте новейшие и популярные песни Болливуда на хинди онлайн бесплатно с помощью JioSaavn в любое время и в любом месте. Загрузите или слушайте неограниченное количество новых и старых песен на хинди онлайн. Выполняйте поиск среди самых популярных еженедельных топ-15, песен из фильмов на хинди и т...
Yandex Music
music.yandex.com
Яндекс Музыка — сервис потоковой передачи музыки, разработанный Яндексом. Пользователи выбирают музыкальные композиции, альбомы, сборники музыкальных треков для потоковой передачи на свое устройство по требованию и получают персональные рекомендации. Сервис также доступен в виде мобильного приложени...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm — музыка, предназначенная для мозга, позволяющая улучшить концентрацию, расслабление, медитацию, сон и сон в течение 10–15 минут использования.
Zing MP3
mp3.zing.vn
Zing MP3 — это бесплатное музыкальное приложение со множеством выдающихся функций, которые помогут вам получить наилучшие впечатления от музыки на вашем мобильном устройстве. Zing MP3 представляет собой богатый, высококачественный онлайн-музыкальный магазин с полным спектром жанров, постоянно обновл...
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
Наслаждайтесь миллионами высококачественных песен и клипов, защищенных авторскими правами, в музыкальном магазине NhacCuaTui. Слушайте и скачивайте музыку онлайн бесплатно на многих платформах.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC — это музыкальный сервис с фиксированной ставкой, который позволяет вам наслаждаться 83 миллионами японских и западных песен без необходимости платить или регистрироваться. От последних рейтингов до музыкальных клипов и караоке — вы можете наслаждаться любой музыкой, которую захотите! Соб...