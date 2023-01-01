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Amazon Music

Amazon Music

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Веб-сайт: amazon.com

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Amazon Music (ранее Amazon MP3) — это платформа потоковой передачи музыки и музыкальный онлайн-магазин, управляемый Amazon. Запущенный в публичной бета-версии 25 сентября 2007 г., в январе 2008 г. он стал первым музыкальным магазином, продающим музыку без управления цифровыми правами (DRM) от четырех крупнейших музыкальных лейблов (EMI, Universal, Warner и Sony BMG), а также много независимых. Все треки изначально продавались в формате MP3 с переменным битрейтом 256 кбит/с без водяных знаков или DRM для каждого клиента; однако некоторые треки теперь имеют водяные знаки. Лицензионные соглашения со звукозаписывающими компаниями ограничивают страны, в которых может продаваться музыка. После США Amazon MP3 был запущен в Великобритании 3 декабря 2008 г., в Германии 1 апреля 2009 г. и во Франции 10 июня. 2009. Немецкое издание доступно в Австрии и Швейцарии с 3 декабря 2009 года. Магазин Amazon MP3 был открыт в Японии 10 ноября 2010 года. Испанское и итальянское издания были запущены 4 октября 2012 года. Издание в Мексике было выпущено. объявлено 7 ноября 2018 года. 17 сентября 2019 года Amazon Music объявила о запуске Amazon Music HD, нового уровня музыки без потерь качества с более чем 50 миллионами песен в формате высокой четкости (16 бит / 44,1 кГц) и миллионами песен в формате Ultra. Высокое разрешение (24(бит)/44(кГц), 24/48, 24/96, 24/192), доступное потоковое аудио высочайшего качества. Amazon теперь входит в число Tidal и Qobuz, которые предлагают аудиофилам музыку без потерь. По состоянию на январь 2020 года у Amazon Music было 55 миллионов слушателей.

Веб-сайт: amazon.com

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