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Yandex Metrica

Yandex Metrica

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: metrica.yandex.com

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Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Интернете.

Веб-сайт: metrica.yandex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yandex Metrica, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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