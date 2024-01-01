PostHog

PostHog

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Веб-сайт: posthog.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Категории:
Business
Программное обеспечение для A/B-тестирования
Программное обеспечение для анализа продуктов
Программное обеспечение для воспроизведения сеанса

Веб-сайт: posthog.com

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Альтернативы

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Sentry

Sentry

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Microsoft Clarity

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