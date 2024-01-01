Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для анализа продуктов - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа продуктов дает компаниям возможность получить представление о поведении пользователей путем мониторинга и анализа их взаимодействия с продуктом. Основная цель — понять поведение клиентов и их взаимодействие с продуктом путем тщательного изучения посещений, цифровых взаимодействий и событий. Используя эту информацию, компании могут совершенствовать свои продукты, повышать вовлеченность и минимизировать отток клиентов. С помощью информационных панелей и отчетов инструменты продуктовой аналитики выявляют эффективные и неэффективные аспекты продукта, помогая командам улучшить общий пользовательский опыт.