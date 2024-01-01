Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения
Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Botmake
botmake.io
Супер простой и понятный инструмент для создания диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для вашего сайта. Вы можете легко создать чат-бота без программирования
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
BotStar
botstar.com
Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите BotStar бесплатно сегодня!
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
SnatchBot
snatchbot.me
Создавайте умных чат-ботов для многоканального обмена сообщениями на нашей революционной платформе. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать лучший чат-бот для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативным...
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...
BotSpace
bot.space
BotSpace — это быстрорастущая B2B-платформа на ранней стадии разработки для предприятий, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и взаимодействие с ними в Whatsapp. Благодаря нашему передовому программному обеспечению для взаимодействия с клиентами, созданному на основе Business API WhatsAp...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat — платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автома...
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Участник команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS ...
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов...
Babble AI
babble-ai.com
Высококачественные чат-боты, простая настройка, человечное взаимодействие и точно настроенные модели для премиальных пакетов. Создавайте мощные и привлекательные возможности чат-ботов, которые оставят ваших клиентов довольными и заставят их возвращаться снова и снова.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в любом масштабе с помощью диалоговых приложений; новая те...
Joonbot
joonbot.com
Создайте чат-бота за считанные минуты с помощью нашего конструктора чат-ботов без кода. Мгновенно улучшите лидогенерацию и увеличьте свои продажи.
mottle
mottle.com
Превратите посетителей в клиентов с помощью дружелюбного чат-бота. Легко создайте чат-бота с искусственным интеллектом, адаптированного к потребностям вашего бизнеса: оптимизируйте поддержку клиентов и повысьте их удовлетворенность — и все это без какого-либо программирования. Просто напишите инстр...
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они...
VOGO Voice
vogovoice.com
Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую ауди...
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими баз...
NoForm.aI
noform.ai
Вы устали терять потенциальных клиентов из-за утомительных форм, которые отвлекают их от вашего бизнеса? Поднимите генерацию потенциальных клиентов и показатели конверсии на новую высоту с помощью фантастического помощника по продажам с искусственным интеллектом! NoForm.AI — ваш лучший агент по про...
My AskAI
myaskai.com
Чат-боты поддержки клиентов с искусственным интеллектом для SaaS-бизнеса, созданные за считанные минуты, экономят ваше время на общих запросах в службу поддержки, чтобы вы могли проводить больше времени со своими клиентами.
Meya
meya.ai
Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременн...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других приложениях.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным ко...
Juji Studio
juji.io
Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный ИИ и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с ко...
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для наиболее способных моделей искусственного интеллекта.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессо...
Botanic
code7.com
Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.
Arsturn
arsturn.com
В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после устано...
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к ...
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — это команда идейных лидеров, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров, которые видят каждый день как новую возможность для новаторских идей, беспрецедентного исполнения и построения прочных отношений с клиентами. Основной продукт компании, штаб-квартира которой находится ...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBo...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Никакого программирования не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения качества вашего общения. Наши инс...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...
Aimylogic
aimylogic.com
Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не ра...