Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения
Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Спектр ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обуче...
QuillBot
quillbot.com
Инструменту перефразирования QuillBot доверяют миллионы людей по всему миру, поскольку он позволяет переписывать предложения, абзацы или статьи с использованием современного искусственного интеллекта.
Wordtune
wordtune.com
Ваши мысли словами. Скажите именно то, что вы имеете в виду, посредством ясного, убедительного и достоверного письма.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Зарядите свою следующую исследовательскую работу. Исследуйте и напишите свою следующую статью с помощью JenniAI.
Copy.ai
copy.ai
Мы создали самого продвинутого в мире копирайтера с искусственным интеллектом, который позволяет вам создавать маркетинговые тексты за считанные секунды!
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
NovelAI
novelai.net
AI Storyteller на базе GPT. Под руководством искусственного интеллекта создавайте уникальные истории, захватывающие истории, соблазнительные романы или просто дурачьтесь. Все пойдет!
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с п...
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Rytr
rytr.me
Rytr — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создать высококачественный контент всего за несколько секунд и за небольшую плату!
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Paperpal
paperpal.com
Откройте для себя будущее академического письма. Повысьте свои шансы на успех с помощью тематических языковых предложений в режиме реального времени, которые помогут вам писать лучше и быстрее!
Smodin
smodin.io
Миссия Smodin — сделать повседневные приложения доступными для всех языков. Мы в первую очередь ориентированы на помощь студентам, писателям, преподавателям и виртуальным работникам в их повседневной работе.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
HyperWrite
hyperwriteai.com
Ваш личный помощник по письму. HyperWrite предоставляет подсказки и дополнения к предложениям для улучшения вашего письма, где бы вы ни писали.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это непредвзятый, всегда готовый прочитать еще один черновик, никогда не исчерпавший идей даже в 3 часа ночи партнер по написанию ИИ, о котором вы всегда мечтали.️
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
TextCortex
textcortex.com
Один инструмент искусственного интеллекта для написания всего вашего контента. Маркетинг, продажи и текст веб-сайта, написанный за считанные секунды. Работает на базе передового искусственного интеллекта. Интегрирован в более чем 1000 платформ.
Cohesive AI
cohesive.so
Создавайте волшебный контент с помощью самого мощного редактора искусственного интеллекта. Завершите проблемы с подсказками ChatGPT. Легко создавайте, улучшайте, редактируйте и публикуйте с помощью Cohesive.
Frase
frase.io
Увеличивайте органический трафик, коэффициенты конверсии и доходы с помощью интегрированной оптимизации контента и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
WriterZen
writerzen.net
Универсальное решение для контента, которое упростит ваши потребности в цифровом письме, начиная с кластеризации ключевых слов с учетом SEO и заканчивая попаданиями в поисковую выдачу.
WordHero
wordhero.co
Узнайте, почему более 10 000 писателей, маркетологов и владельцев бизнеса ЛЮБЯТ WordHero. Создавайте контент на основе искусственного интеллекта — в 1 клик. С помощью технологии искусственного интеллекта WordHero вы можете создавать оригинальные публикации в блогах, контент для социальных сетей, э...
GravityWrite
gravitywrite.com
Усовершенствуйте создание контента с помощью искусственного интеллекта. Создавайте блоги, копии рекламы, электронные письма, публикации в социальных сетях и многое другое за считанные секунды!
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишите и оценивайте в 20 раз быстрее с GetGenie — вашим личным помощником по искусственному интеллекту. Будь то WordPress, SaaS-приложение или чат-бот — GetGenie Ai поможет вам на всех фронтах и во всех направлениях работы!
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — ваш личный инструмент для письма с искусственным интеллектом. Судя по названию вашего эссе, Essaybot предложит наиболее подходящее содержание. Он перефразирует вас, чтобы исключить опасения по поводу плагиата. Теперь с умным поиском цитат!
nichesss
nichesss.com
Готовы найти бизнес-идею или развить уже существующую? Nichess поможет вам. 💪
Ludwig
ludwig.guru
Лингвистическая поисковая система и умный переводчик, который поможет вам найти идеальное слово или предложение, чтобы выразить ваши идеи.
Jounce AI
jounce.ai
Неограниченный бесплатный копирайтинг с использованием ИИ. Jounce — это ответ на огромный разрыв между 55 миллионами маркетологов и 600 тысячами копирайтеров, предоставляющий маркетологам по всему миру самые передовые технологии искусственного интеллекта.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Позвольте ИИ написать ваш контент за считанные секунды. Без писательского кризиса. Введите несколько ключевых слов, и мы мгновенно превратим их в полноценные статьи и маркетинговый контент, используя наш ИИ мирового класса с обширными знаниями о мире.
Krater AI
krater.ai
Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Type
type.ai
Редактор документов на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать невероятно быстро.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ЧАРЛИ, новым лучшим другом создателя контента! Чарли помогает создавать НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 4К изображений Полные блоги Публикации влиятельных лиц Реклама ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО СЕЙЧАС Как показано на шаге 1. Выберите вариант использования. Выберите изображения, блоги или более 60 типов марке...
ChibiAI
chibi.ai
Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.
Yoodli
app.yoodli.ai
Повысьте свою уверенность с помощью индивидуального тренинга по общению от Yoodli. Получите обратную связь о своих навыках речи без давления аудитории.
Upword
upword.ai
Upword — это инструмент обобщения на базе искусственного интеллекта, призванный помочь людям более продуктивно использовать свои знания. С Upword вы можете превратить контент в знания.
Outwrite
outwrite.com
Пишите с эффектом. Превратите свои идеи в мощные предложения с помощью ИИ-помощника Outwrite.
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимизируйте содержимое своего веб-сайта, чтобы Google его обожал. Расширенный редактор контента с семантическими моделями (NLP), анализом поисковой выдачи Google и данными конкурентов. NEURONwriter поможет вам планировать и оптимизировать контент с учетом намерений пользователей!
Molin AI
molin.ai
Создавайте контент мгновенно. Molin — это искусственный интеллект, который пишет уникальный и качественный контент из пары слов всего за секунды.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
Writeseed
writeseed.com
Лучший инструмент для письма с искусственным интеллектом. Writeseed — это программа для записи с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет вам создавать SEO-оптимизированный контент для вашего блога, веб-сайта и т. д. в 10 раз быстрее.
AIWRITER
aiwriter.fi
Хотите заработать деньги с помощью Chat GPT? Не ищите ничего, кроме AI Writer — идеального инструмента для создания высококачественного интересного контента за считанные секунды. Благодаря нашим передовым алгоритмам искусственного интеллекта и интуитивно понятному интерфейсу вы можете с легкостью с...
Originality.ai
originality.ai
Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds помогает вам провести мозговой штурм и исследовать темы для разработки SEO-оптимизированного контента, который сделает вас авторитетом в своей области.