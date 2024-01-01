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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения

Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Спектр ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.

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Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обуче...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

Инструменту перефразирования QuillBot доверяют миллионы людей по всему миру, поскольку он позволяет переписывать предложения, абзацы или статьи с использованием современного искусственного интеллекта.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Ваши мысли словами. Скажите именно то, что вы имеете в виду, посредством ясного, убедительного и достоверного письма.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Зарядите свою следующую исследовательскую работу. Исследуйте и напишите свою следующую статью с помощью JenniAI.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Мы создали самого продвинутого в мире копирайтера с искусственным интеллектом, который позволяет вам создавать маркетинговые тексты за считанные секунды!

Jasper

Jasper

jasper.ai

Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

AI Storyteller на базе GPT. Под руководством искусственного интеллекта создавайте уникальные истории, захватывающие истории, соблазнительные романы или просто дурачьтесь. Все пойдет!

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с п...

Craft

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создать высококачественный контент всего за несколько секунд и за небольшую плату!

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Откройте для себя будущее академического письма. Повысьте свои шансы на успех с помощью тематических языковых предложений в режиме реального времени, которые помогут вам писать лучше и быстрее!

Smodin

Smodin

smodin.io

Миссия Smodin — сделать повседневные приложения доступными для всех языков. Мы в первую очередь ориентированы на помощь студентам, писателям, преподавателям и виртуальным работникам в их повседневной работе.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

Ваш личный помощник по письму. HyperWrite предоставляет подсказки и дополнения к предложениям для улучшения вашего письма, где бы вы ни писали.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite — это непредвзятый, всегда готовый прочитать еще один черновик, никогда не исчерпавший идей даже в 3 часа ночи партнер по написанию ИИ, о котором вы всегда мечтали.️

Paraphraser

Paraphraser

paraphraser.io

Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.

Writer

Writer

writer.com

Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.

Writecream

Writecream

writecream.com

Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Один инструмент искусственного интеллекта для написания всего вашего контента. Маркетинг, продажи и текст веб-сайта, написанный за считанные секунды. Работает на базе передового искусственного интеллекта. Интегрирован в более чем 1000 платформ.

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Создавайте волшебный контент с помощью самого мощного редактора искусственного интеллекта. Завершите проблемы с подсказками ChatGPT. Легко создавайте, улучшайте, редактируйте и публикуйте с помощью Cohesive.

Frase

Frase

frase.io

Увеличивайте органический трафик, коэффициенты конверсии и доходы с помощью интегрированной оптимизации контента и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

Универсальное решение для контента, которое упростит ваши потребности в цифровом письме, начиная с кластеризации ключевых слов с учетом SEO и заканчивая попаданиями в поисковую выдачу.

WordHero

WordHero

wordhero.co

Узнайте, почему более 10 000 писателей, маркетологов и владельцев бизнеса ЛЮБЯТ WordHero. Создавайте контент на основе искусственного интеллекта — в 1 клик. С помощью технологии искусственного интеллекта WordHero вы можете создавать оригинальные публикации в блогах, контент для социальных сетей, э...

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

Усовершенствуйте создание контента с помощью искусственного интеллекта. Создавайте блоги, копии рекламы, электронные письма, публикации в социальных сетях и многое другое за считанные секунды!

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

Пишите и оценивайте в 20 раз быстрее с GetGenie — вашим личным помощником по искусственному интеллекту. Будь то WordPress, SaaS-приложение или чат-бот — GetGenie Ai поможет вам на всех фронтах и ​​во всех направлениях работы!

Essaybot

Essaybot

essaybot.com

Essaybot — ваш личный инструмент для письма с искусственным интеллектом. Судя по названию вашего эссе, Essaybot предложит наиболее подходящее содержание. Он перефразирует вас, чтобы исключить опасения по поводу плагиата. Теперь с умным поиском цитат!

nichesss

nichesss

nichesss.com

Готовы найти бизнес-идею или развить уже существующую? Nichess поможет вам. 💪

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

Лингвистическая поисковая система и умный переводчик, который поможет вам найти идеальное слово или предложение, чтобы выразить ваши идеи.

Jounce AI

Jounce AI

jounce.ai

Неограниченный бесплатный копирайтинг с использованием ИИ. Jounce — это ответ на огромный разрыв между 55 миллионами маркетологов и 600 тысячами копирайтеров, предоставляющий маркетологам по всему миру самые передовые технологии искусственного интеллекта.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Позвольте ИИ написать ваш контент за считанные секунды. Без писательского кризиса. Введите несколько ключевых слов, и мы мгновенно превратим их в полноценные статьи и маркетинговый контент, используя наш ИИ мирового класса с обширными знаниями о мире.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возмо...

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.

Type

Type

type.ai

Редактор документов на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать невероятно быстро.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

GoCharlie.AI

GoCharlie.AI

gocharlie.ai

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ЧАРЛИ, новым лучшим другом создателя контента! Чарли помогает создавать НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 4К изображений Полные блоги Публикации влиятельных лиц Реклама ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО СЕЙЧАС Как показано на шаге 1. Выберите вариант использования. Выберите изображения, блоги или более 60 типов марке...

ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

Повысьте свою уверенность с помощью индивидуального тренинга по общению от Yoodli. Получите обратную связь о своих навыках речи без давления аудитории.

Upword

Upword

upword.ai

Upword — это инструмент обобщения на базе искусственного интеллекта, призванный помочь людям более продуктивно использовать свои знания. С Upword вы можете превратить контент в знания.

Outwrite

Outwrite

outwrite.com

Пишите с эффектом. Превратите свои идеи в мощные предложения с помощью ИИ-помощника Outwrite.

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

Оптимизируйте содержимое своего веб-сайта, чтобы Google его обожал. Расширенный редактор контента с семантическими моделями (NLP), анализом поисковой выдачи Google и данными конкурентов. NEURONwriter поможет вам планировать и оптимизировать контент с учетом намерений пользователей!

Molin AI

Molin AI

molin.ai

Создавайте контент мгновенно. Molin — это искусственный интеллект, который пишет уникальный и качественный контент из пары слов всего за секунды.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Лучший инструмент для письма с искусственным интеллектом. Writeseed — это программа для записи с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет вам создавать SEO-оптимизированный контент для вашего блога, веб-сайта и т. д. в 10 раз быстрее.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

Хотите заработать деньги с помощью Chat GPT? Не ищите ничего, кроме AI Writer — идеального инструмента для создания высококачественного интересного контента за считанные секунды. Благодаря нашим передовым алгоритмам искусственного интеллекта и интуитивно понятному интерфейсу вы можете с легкостью с...

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds помогает вам провести мозговой штурм и исследовать темы для разработки SEO-оптимизированного контента, который сделает вас авторитетом в своей области.

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