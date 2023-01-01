Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Самая клиентоориентированная платформа пользовательской аналитики и взаимодействия с продуктами. Gainsight PX позволяет вам глубже понять, что пользователи делают в вашем продукте, собирать отзывы и создавать интерактивные материалы внутри приложения, такие как пошаговые руководства и руководства, для стимулирования адаптации и внедрения.

Веб-сайт: aptrinsic.com

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