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Gainsight PX

Gainsight PX

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: aptrinsic.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Gainsight PX в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Самая клиентоориентированная платформа пользовательской аналитики и взаимодействия с продуктами. Gainsight PX позволяет вам глубже понять, что пользователи делают в вашем продукте, собирать отзывы и создавать интерактивные материалы внутри приложения, такие как пошаговые руководства и руководства, для стимулирования адаптации и внедрения.

Веб-сайт: aptrinsic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gainsight PX, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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