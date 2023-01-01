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Amplitude

Amplitude

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Веб-сайт: amplitude.com

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Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального времени.

Веб-сайт: amplitude.com

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