Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

StatCounter — это простой, но мощный сервис веб-аналитики в режиме реального времени, который помогает вам отслеживать, анализировать и понимать посетителей, чтобы вы могли принимать правильные решения и добиваться большего успеха в Интернете.

Веб-сайт: statcounter.com

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