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SmartSurvey

SmartSurvey

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: smartsurvey.co.uk

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SmartSurvey в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ведущая платформа для опросов Великобритании Создавайте онлайн-опросы, веб-формы и анкеты для сбора и анализа данных, предоставляя вам информацию, необходимую для принятия более разумных решений.

Веб-сайт: smartsurvey.co.uk

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