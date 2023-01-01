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Microsoft Form

Microsoft Form

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: office.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Microsoft Form в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Легко создавайте опросы и опросы для сбора отзывов клиентов, измерения удовлетворенности сотрудников и организации командных мероприятий. Быстро создавайте тесты, чтобы оценить знания учащихся, оценить прогресс в классе и сосредоточиться на предметах, требующих улучшения. Microsoft Forms автоматически предоставляет диаграммы для визуализации ваших данных по мере сбора ответов в режиме реального времени.

Веб-сайт: office.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microsoft Form, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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