67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетители покидают ваши формы. * Получите данные по каждому полю формы, чтобы определить, где возникают проблемы с UX. * Начните отслеживать в течение нескольких минут — разработчик не требуется. * Отслеживать формы проще и быстрее, чем в Google Analytics. Получите ответы на эти и другие вопросы: * Какие поля заставляют моих посетителей покидать сайт? * Как посетители проходят через форму? * Какие сообщения об ошибках отображаются и как часто? * Как поведение посетителей зависит от устройства? * Моя форма сломана? Когда это произошло?

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