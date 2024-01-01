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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
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67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной.
* Поймите, когда, где и почему посетители покидают ваши формы.
* Получите данные по каждому полю формы, чтобы определить, где возникают проблемы с UX.
* Начните отслеживать в течение нескольких минут — разработчик не требуется.
* Отслеживать формы проще и быстрее, чем в Google Analytics.
Получите ответы на эти и другие вопросы:
* Какие поля заставляют моих посетителей покидать сайт?
* Как посетители проходят через форму?
* Какие сообщения об ошибках отображаются и как часто?
* Как поведение посетителей зависит от устройства?
* Моя форма сломана? Когда это произошло?
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