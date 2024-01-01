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Zuko

Zuko

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Веб-сайт: zuko.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетители покидают ваши формы. * Получите данные по каждому полю формы, чтобы определить, где возникают проблемы с UX. * Начните отслеживать в течение нескольких минут — разработчик не требуется. * Отслеживать формы проще и быстрее, чем в Google Analytics. Получите ответы на эти и другие вопросы: * Какие поля заставляют моих посетителей покидать сайт? * Как посетители проходят через форму? * Какие сообщения об ошибках отображаются и как часто? * Как поведение посетителей зависит от устройства? * Моя форма сломана? Когда это произошло?

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: zuko.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zuko, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

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HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

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userinterviews.com

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Brave

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