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User Interviews

User Interviews

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: userinterviews.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для User Interviews в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Веб-сайт: userinterviews.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением User Interviews, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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