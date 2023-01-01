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Mr. Cook

Mr. Cook

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mrcook.app

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Mr. Cook — это приложение для управления рецептами, которое помогает вам систематизировать рецепты, делиться ими, делиться ими, планировать питание и создавать списки покупок. Мы стремимся сделать приготовление пищи проще, быстрее и веселее.

Веб-сайт: mrcook.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mr. Cook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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