Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Mr. Cook — это приложение для управления рецептами, которое помогает вам систематизировать рецепты, делиться ими, делиться ими, планировать питание и создавать списки покупок. Мы стремимся сделать приготовление пищи проще, быстрее и веселее.

Веб-сайт: mrcook.app

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