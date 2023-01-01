Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

AnyList — лучший способ создавать списки покупок продуктов, а также собирать и систематизировать рецепты. Легко и бесплатно поделитесь списком со своим супругом или соседями по комнате. Изменения мгновенно отображаются на всех устройствах.

Веб-сайт: anylist.com

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