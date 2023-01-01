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AnyList

AnyList

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Веб-сайт: anylist.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

AnyList — лучший способ создавать списки покупок продуктов, а также собирать и систематизировать рецепты. Легко и бесплатно поделитесь списком со своим супругом или соседями по комнате. Изменения мгновенно отображаются на всех устройствах.

Веб-сайт: anylist.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AnyList, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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