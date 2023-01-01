Yandex.Notes

Записывайте новые идеи, конспектируйте лекции, сохраняйте рецепты, составляйте списки покупок и планируйте свой отпуск. Заметки синхронизируются между устройствами, поэтому вы можете обновлять их где угодно и в любое время. Заметки, которые вы недавно редактировали, отображаются вверху списка, а более старые заметки отображаются внизу списка. Вы можете прикрепить важные заметки для быстрого доступа.

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