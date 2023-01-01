WebCatalog

Yandex.Notes

Yandex.Notes

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disk.yandex.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yandex.Notes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Записывайте новые идеи, конспектируйте лекции, сохраняйте рецепты, составляйте списки покупок и планируйте свой отпуск. Заметки синхронизируются между устройствами, поэтому вы можете обновлять их где угодно и в любое время. Заметки, которые вы недавно редактировали, отображаются вверху списка, а более старые заметки отображаются внизу списка. Вы можете прикрепить важные заметки для быстрого доступа.

Веб-сайт: disk.yandex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yandex.Notes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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