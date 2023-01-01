Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои текстовые сообщения или загрузите документы — и вуаля! Падлет рождается. Сделайте его еще красивее, выбрав собственные обои и темы. Padlet отличается от других инструментов для ведения блогов и досок вдохновения своей гибкостью. Создайте список покупок, диаграмму Венна, доску обсуждений, групповую поздравительную открытку, портфолио или бизнес-план — и все это в одном приложении. Пэдлеты, используемые преподавателями, студентами, специалистами и отдельными людьми всех возрастов по всему миру, могут выборочно делиться и редактироваться несколькими участниками.

Веб-сайт: padlet.com

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