WebCatalog
Padlet

Padlet

padlet.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Padlet в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои текстовые сообщения или загрузите документы — и вуаля! Падлет рождается. Сделайте его еще красивее, выбрав собственные обои и темы. Padlet отличается от других инструментов для ведения блогов и досок вдохновения своей гибкостью. Создайте список покупок, диаграмму Венна, доску обсуждений, групповую поздравительную открытку, портфолио или бизнес-план — и все это в одном приложении. Пэдлеты, используемые преподавателями, студентами, специалистами и отдельными людьми всех возрастов по всему миру, могут выборочно делиться и редактироваться несколькими участниками.

Веб-сайт: padlet.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Padlet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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