Online focus group software - live chats, diaries and discussion boards, bulletin boards, forums, polls and other features. You can combine all modules in one research project. For qualitative research studies.

Категории :

Веб-сайт: quallie.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Quallie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.