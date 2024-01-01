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Quallie

Quallie

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Веб-сайт: quallie.com

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Online focus group software - live chats, diaries and discussion boards, bulletin boards, forums, polls and other features. You can combine all modules in one research project. For qualitative research studies.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: quallie.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Quallie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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TestingTime

testingtime.com

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Instagantt

instagantt.com

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EasyPolls

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Hassl

hassl.co

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