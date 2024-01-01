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Digsite

Digsite

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Компания Digsite всегда была экспертом в области онлайн-качества, но мы знали, что необходимо более широкое решение, чтобы удовлетворить растущие и разнообразные требования клиентов. Решение должно было представлять собой гораздо более гибкую и интегрированную платформу как для качественной итерации, так и для количественной проверки. Мы намеревались создать целостную интегрированную платформу для качественной итерации и количественной проверки ПЛЮС образец, чтобы вы могли повторно связаться с участниками и получить качественные ответы. Нам нужно было решение, которое позволило бы вам провести все исследование самостоятельно, но с поддержкой и консультационными услугами по запросу, если вы поймете, что вам нужна помощь или вы захотите перейти к более сложному подходу. Вы можете гибко реагировать на потребности своей команды, не меняя поставщиков или платформы в процессе работы. С помощью Digsite Sprints участники могут размечать концепции, голосовать за идеи и делиться опытом с помощью фотографий и видео — или даже интерактивных видеоинтервью в реальном времени. С помощью Digsite Pulse вы можете быстро протестировать области возможностей, концепции, рекламу и многое другое. Последующие контакты с избранными участниками качественного спринта раскопок для более глубокого изучения. Благодаря всему, от автоматизированных количественных исследований до исследований качества с полным спектром услуг, которые можно нанять в одночасье, гибкая платформа Digsite «все-в-одном» может быстро предоставить вам необходимую информацию. Кроме того, вы можете перейти от количественного к качественному (и обратно) на одной интегрированной платформе. Это гибкость!

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: digsite.com

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Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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WiserNotify

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CaliberMind

calibermind.com

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Slate Digital

slatedigital.com

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saleshood.com

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