Компания Digsite всегда была экспертом в области онлайн-качества, но мы знали, что необходимо более широкое решение, чтобы удовлетворить растущие и разнообразные требования клиентов. Решение должно было представлять собой гораздо более гибкую и интегрированную платформу как для качественной итерации, так и для количественной проверки. Мы намеревались создать целостную интегрированную платформу для качественной итерации и количественной проверки ПЛЮС образец, чтобы вы могли повторно связаться с участниками и получить качественные ответы. Нам нужно было решение, которое позволило бы вам провести все исследование самостоятельно, но с поддержкой и консультационными услугами по запросу, если вы поймете, что вам нужна помощь или вы захотите перейти к более сложному подходу. Вы можете гибко реагировать на потребности своей команды, не меняя поставщиков или платформы в процессе работы. С помощью Digsite Sprints участники могут размечать концепции, голосовать за идеи и делиться опытом с помощью фотографий и видео — или даже интерактивных видеоинтервью в реальном времени. С помощью Digsite Pulse вы можете быстро протестировать области возможностей, концепции, рекламу и многое другое. Последующие контакты с избранными участниками качественного спринта раскопок для более глубокого изучения. Благодаря всему, от автоматизированных количественных исследований до исследований качества с полным спектром услуг, которые можно нанять в одночасье, гибкая платформа Digsite «все-в-одном» может быстро предоставить вам необходимую информацию. Кроме того, вы можете перейти от количественного к качественному (и обратно) на одной интегрированной платформе. Это гибкость!

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