Snapshot — это децентрализованная платформа управления, которая позволяет легко создавать предложения и голосовать за них, не тратя при этом целое состояние на оплату газа! Кроме того, наша гибкая система поддерживает различные типы и стратегии голосования, поэтому вы можете адаптировать процесс голосования под свои нужды.

Веб-сайт: snapshot.org

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