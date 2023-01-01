Giddh — это полноценное облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета со всеми необходимыми функциями, такими как бухгалтерская книга, бухгалтерский учет, выставление счетов, инвентаризация, различные типы отчетов, регистрация GSTR1, GSTR2, GST3B и многое другое. Гидд автоматически вычисляет все данные и создает различные типы отчетов. Это настолько легко понять, что вы можете просмотреть все финансы вашего бизнеса даже без помощи бухгалтера. Он полностью настраиваемый и отвечает всем потребностям вашего бизнеса в соответствии с вашими требованиями.

Веб-сайт: giddh.com

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