Lithic упрощает создание платежных карт, позволяющих контролировать расходы. Доступные строительные блоки Lithic, разработанные для разработчиков, сокращают время выхода на рынок, открывают новые потоки доходов и масштабируются по мере развития вашего бизнеса. Независимо от того, создаете ли вы платежные карты для своих клиентов, оптимизируете операции бэк-офиса или упрощаете выплаты, Lithic позволяет легко начать работу, не пробираясь через длинные MSA или демонстрации продаж. Цены просты, без дорогостоящих ежемесячных платежей.

Веб-сайт: lithic.com

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