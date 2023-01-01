Паксос создает глобальную экономику без трения. Paxos — это регулируемое финансовое учреждение, создающее инфраструктуру, обеспечивающую перемещение между физическими и цифровыми активами.

Веб-сайт: paxos.com

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