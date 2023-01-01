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Newcastle Permanent

Newcastle Permanent

online.newcastlepermanent.com.au

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Общество постоянного строительства Ньюкасла — австралийское финансовое учреждение, головной офис которого расположен в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия. Он был основан в 1903 году группой единомышленников, которые хотели помочь семьям приобрести собственное жилье.

Веб-сайт: newcastlepermanent.com.au

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