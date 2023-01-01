Australia Post

Соединение бизнеса с потребителями является основой коммерческого процветания и краеугольным камнем обязательств Почты Австралии по отношению к австралийскому бизнесу. Поскольку связь меняет нашу жизнь, Почта Австралии развивается, чтобы удовлетворить будущие потребности бизнеса, предоставляя надежные сервисные решения в сфере розничной торговли, связи, финансовых услуг и почты. Постоянное улучшение этих услуг – наша неустанная цель.

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