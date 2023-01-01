Poste Italiane S.p.A. — итальянский поставщик почтовых услуг. Помимо предоставления почтовых услуг, Gruppo Poste Italiane предлагает комплексные коммуникационные, почтово-сберегательные продукты, логистические, финансовые и страховые услуги по всей Италии.

Веб-сайт: poste.it

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