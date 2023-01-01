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Poste Italiane

Poste Italiane

poste.it

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Poste Italiane в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Poste Italiane S.p.A. — итальянский поставщик почтовых услуг. Помимо предоставления почтовых услуг, Gruppo Poste Italiane предлагает комплексные коммуникационные, почтово-сберегательные продукты, логистические, финансовые и страховые услуги по всей Италии.

Веб-сайт: poste.it

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