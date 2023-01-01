Ferrari SpA — итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс, базирующийся в Маранелло, Италия. Основанная Энцо Феррари в 1939 году из гоночного подразделения Alfa Romeo под названием Auto Avio Costruzioni, компания построила свой первый автомобиль в 1940 году, а первый автомобиль под маркой Ferrari выпустила в 1947 году.

Веб-сайт: ferrari.com

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