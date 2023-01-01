Cadillac Motor Car Division — подразделение американского производителя автомобилей General Motors Company, которое занимается разработкой и производством автомобилей класса люкс. Основными рынками сбыта являются США, Канада и Китай. Модели Cadillac продаются еще на 34 рынках по всему миру.

Веб-сайт: cadillac.com

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