Chevrolet, в просторечии называемый Chevy и формально Chevrolet Motor Division компании General Motors, является американским автомобильным подразделением американского производителя General Motors.

Веб-сайт: chevrolet.com

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