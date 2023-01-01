WebCatalog
Kia

Kia

kia.com

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Kia Corporation, широко известная как Kia, — южнокорейский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Это второй по величине производитель автомобилей в Южной Корее после материнской компании Hyundai Motor Company с объемом продаж более 2,8 миллиона автомобилей в 2019 году.

Веб-сайт: kia.com

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