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Huyndai USA

Huyndai USA

hyundaiusa.com

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Hyundai Motor Company, часто сокращенно Hyundai Motors и широко известная как Hyundai, — южнокорейский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Компания Hyundai Motor была основана в 1967 году.

Веб-сайт: hyundaiusa.com

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