Hyundai Motor Company, часто сокращенно Hyundai Motors и широко известная как Hyundai, — южнокорейский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Компания Hyundai Motor была основана в 1967 году.

Веб-сайт: hyundaiusa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Huyndai USA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.