Honda Motor Company, Ltd. — японский государственный транснациональный конгломерат по производству автомобилей, мотоциклов и силового оборудования со штаб-квартирой в Минато, Токио, Япония.

Веб-сайт: global.honda

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