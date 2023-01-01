Casio Computer Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация по производству электроники со штаб-квартирой в Сибуя, Токио, Япония. Ее продукция включает калькуляторы, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, электронные музыкальные инструменты, а также аналоговые и цифровые часы.

Веб-сайт: casio.com

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