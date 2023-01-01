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Toyota

Toyota

toyota.com

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Toyota Motor Corporation — японский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Тойота-Сити, Айти, Япония. Она была основана Киичиро Тойодой и зарегистрирована 28 августа 1937 года. Toyota — один из крупнейших производителей автомобилей в мире, производящий около 10 миллионов автомобилей в год.

Веб-сайт: toyota.com

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