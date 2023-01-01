Lexus — подразделение японского автопроизводителя Toyota, выпускающее автомобили класса люкс. Бренд Lexus продается более чем в 90 странах и территориях по всему миру и является самой продаваемой маркой автомобилей премиум-класса в Японии. Он входит в десятку крупнейших японских мировых брендов по рыночной стоимости. Штаб-квартира Lexus находится в Нагое, Япония.

Веб-сайт: lexus.com

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