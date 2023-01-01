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Acura

Acura

acura.com

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Acura — подразделение японского автопроизводителя Honda, выпускающее роскошные и производительные автомобили, базирующееся в основном в Северной Америке. Бренд был запущен в США и Канаде 27 марта 1986 года для продажи роскошных и мощных автомобилей.

Веб-сайт: acura.com

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